عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فريق قضائي يطلع على أوضاع السجون بمأرب

الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365 - مأرب

زار فريق من مكتب النائب العام واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، برئاسة رئيس شعبة السجون بمكتب النائب العام القاضي مهدي الفصيع، اليوم السجن المركزي والسجن الاحتياطي وسجن النساء وأماكن الاحتجاز في مراكز شرطة المدينة، واطلعوا على اوضاع السجون واحوال السجناء.

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والتقى اعضاء الفريق خلال الزيارة التي رافقهم فيها رئيس النيابة الاستئنافية بالمحافظة القاضي عارف المخلافي، مدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى حميد، واطلعوا من خلاله على الاجراءات المتبعة في عمليات الحجز للمواطنين وجمع الاستدلالات والاحالة الى الاجهزة القضائية ومدى الالتزام بالقوانين المنظمة لعملية الضبط القضائي.

وتأتي زيارة الفريق ضمن زياراته الميدانية لعدد من المحافظات اليمنية المحررة للاطلاع على اوضاع السجون واماكن الاحتجاز واحوال السجناء.. مؤكدا انه يعمل وفق آلية وطنية مستقلة لتعزيز سيادة القانون والمساعدة في الارتقاء باوضاع السجون.