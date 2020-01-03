شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. آخر ظهور للإعلامية “نجوى قاسم” على قناة الحدث قبل وفاتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بثت قناة العربية آخر ظهور للإعلامية اللبنانية نجوى قاسم، حيث أطلت قبل أسبوع لآخر مرة على قناة الحدث، ضمن برنامجها الإخباري ”الحدث اليوم“، قبل إعلان وفاتها، اليوم الخميس؛ إثر نوبة قلبية مفاجئة.





وقدمت قاسم حلقة البرنامج في الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي، لتكون تلك إطلالتها الأخيرة، قبل رحيلها الذي فُجع به الوسط الإعلامي العربي، وجمهور قناة العربية.

جديد "الخليج 365"

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