الامارات تعتقل وترحل أئمة وخطباء يمنيين في اراضيها

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

رحلت السلطات الإمارات عددا من ائمة وخطباء المساجد اليمنيين بعد سجنهم لاكثر من اربعة اشهر في سجونها بأبو ظبي.

وقالت مصادر حقوقية ان السلطات الإماراتية اعتقلت مجموعة من خطباء وائمة المساجد من الجنسية اليمنية الذين كانوا يعملون بشكل رسمي مع هيئة الأوقاف الاماراتية .

واضافت ان الامارات رحلت نحو 20 من الائمة والخطباء اليمنيين بعد اعتقالهم إثر معارك عدن في اغسطس ,بحجة معارضة سياسة الإحتلال الاماراتي في اليمن . موضحة انه تم ترحيل الائمة والخطباء الى مطار سيئون عبر القاهرة , فيما رحلت اسرهم عبر البر , وبعض الاسر مازالت في الامارات .