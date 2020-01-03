شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي يحدث في عدن ؟ّ! رفع جندي سعودي العلم اليمني ,فردت عليه مليشيا الانتقالي باحراق صور مشتركة للملك سلمان والرئيس هادي..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/03 الساعة 12:31 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

رفع جندي سعودي علم الجمهورية اليمنية خلال احتفال كبير اقيم بمناسبة تدشين اعادة تأهيل مطار عدن. وقام الجندي السعودي برفع علم اليمن عاليا خلال الاحتفال في مشهد فاجئ جميع الحاضرين . كان جنود يتبعون المجلس الانتقالي يتولون حماية المطار قد حاولوا اعتراضه لكنهم تراجعوا لاحقا . واقيم الاحتفال تحت راية الجمهورية اليمنية . واعلنت المملكة العربية السعودية تكفلها باعادة تأهيل مطار عدن بشكل كامل ومجددا. Advertisements ولاحقا وعقب انتهاء الحفل قام جنود يتبعون الانتقالي وردا على خطوة رفع العلم بسحب اللافتة الكبيرة التي تتضمن صورة مشتركة للملك سلمان والرئيس هادي وقاموا باحراقها. وتحصلت "عدن الغد" على صورة لواقعة الحرق هذه . واثارت الواقعة حالة من الاستياء في صفوف الحاضرين وبينهم صحفيون ونشطاء ومسئولين. ووقعت الحادثة عقب مغادرة الوفد السعودي بدقائق.

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