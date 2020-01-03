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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني يحبط عملية تسلل لميليشيا الحوثي في رازح الجمعة 3 يناير 2020 الخليج 365 - صعدة أحبطت قوات الجيش الوطني مساء الخميس، هجوما مكثفاً نفذته مليشيا الحوثي الانقلابية في محور رازح بمحافظة صعدة.

Advertisements وقال قائد اللواء السابع حرس حدود العميد فارس الربادي ان قوات الجيش الوطني استطاعت إفشال عملية تسلل هجومية لمليشيات الحوثي على "التبة السوداء والعريشة" ومواقع عسكرية أخرى بجبهة رازح الحدودية. وأشار العميد الربادي تكبيد مليشيا الحوثي الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد وإجبار ما تبقى منهم على الفرار والعودة الى تحصيناتهم السابقة.

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