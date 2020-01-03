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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القديمي يطلع على أضرار قصف ميليشيا الحوثي لمطاحن البحر الأحمر الجمعة 3 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 - متابعات اطلع وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي على الاضرار التي لحقت بصوامع الغلال في مطاحن البحر الأحمر بالمناطق المحررة بمدينة الحديدة جراء القصف الذي تعرضه له من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية وتسبب بإتلاف كميات كبيرة من القمح المقدم من برنامج الغذاء العالمي كمساعدات إنسانية.

ونوه بالجهود التي بذلت لنقل خمسة أطنان من القمح من المطاحن عقب القصف، عبر الخط الساحلي الذي تؤمنه القوات المشتركة، وايصالها الى مستحقيها.

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