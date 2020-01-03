- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشميري يبحث مع الجانب الاندونيسي تسهيل منح الفيز والاقامات لليمنيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الشميري يبحث مع الجانب الاندونيسي تسهيل منح الفيز والاقامات لليمنيين
الجمعة 3 يناير 2020
الخليج 365 - متابعات
ناقش سفير اليمن لدى جاكرتا الدكتور عبدالغني الشميري، اليوم مع مبعوث الرئيس الإندونيسي للشرق الأوسط الدكتور علوي شهاب مستجدات الأوضاع في اليمن والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
وتطرق السفير إلى وضع ابناء الجالية اليمنية في اندونيسيا والصعوبات التي تواجههم ، مطالباً بتقديم مزيداً من التسهيلات الممكنة لتخفيف معاناتهم وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بموضوع تسهيلات الحصول على تأشيرات الدخول إلى إندونيسيا وتسهيلات الحصول على الإقامة للطلاب ورجال لأعمال والمستثمرين اليمنيين.
من جهته أكد المسؤول الإندونيسي انه سيتم التوجيه إلى الجهات المعنية بتقديم التسهيلات الممكنة.. مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين وموقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية ووحدة وامن واستقرار اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر الشميري يبحث مع الجانب الاندونيسي تسهيل منح الفيز والاقامات لليمنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.