عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الشميري يبحث مع الجانب الاندونيسي تسهيل منح الفيز والاقامات لليمنيين

الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365 - متابعات

ناقش سفير اليمن لدى جاكرتا الدكتور عبدالغني الشميري، اليوم مع مبعوث الرئيس الإندونيسي للشرق الأوسط الدكتور علوي شهاب مستجدات الأوضاع في اليمن والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

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وتطرق السفير إلى وضع ابناء الجالية اليمنية في اندونيسيا والصعوبات التي تواجههم ، مطالباً بتقديم مزيداً من التسهيلات الممكنة لتخفيف معاناتهم وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بموضوع تسهيلات الحصول على تأشيرات الدخول إلى إندونيسيا وتسهيلات الحصول على الإقامة للطلاب ورجال لأعمال والمستثمرين اليمنيين.

من جهته أكد المسؤول الإندونيسي انه سيتم التوجيه إلى الجهات المعنية بتقديم التسهيلات الممكنة.. مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين وموقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية ووحدة وامن واستقرار اليمن.