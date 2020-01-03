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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مكتب محو الأمية بشبوة يختتم دورة تدريبية للمعلمات بالمحافظة الجمعة 3 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 - شبوة اختتم مكتب محو الأمية بمحافظة شبوة اليوم، الدورة التدريبية لمعلمات محو الأمية وتعليم الكبار بمديرية عتق، بتمويل من فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمكلا.

وأشاد مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة سالم حنش، ومدير مكتب محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة محمد العشلة، بجهود الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا، ودعمه لبرامج تنمية التعليم بالمحافظة، وأكدا ضرورة اضطلاع المتدربات بدورهن في نشر المعارف والخبرات التي اكتسبنها خلال الدورة في أوساط المجتمع حتى تعم الفائدة على الجميع.

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