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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحصين أكثر من 114 الف طفل وطفلة ضد شلل الأطفال في العاصمة عدن الجمعة 3 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 - عدن قال مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان في عدن، أنه تم تحصين 114 الف و653 طفل وطفلة ما دون سن الخامسة من العمر ضد مرض شلل الأطفال وذلك خلال حملة التحصين الوطنية التي نفذت في الفترة من 29 وحتی 31 من ديسمبر المنصرم .

وأضاف في تصريح له أن فرق التحصين زارت أكثر من 146 الف و959 منزل في عموم مديريات واحياء محافظة عدن وبنسبة تحصين وصلت الی 93% .. مثنياً علی جهود الفرق الصحية المنفذة للحملة وحسن الاعداد والتهيئة والاشراف من إدارة التحصين بالمحافظة .

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