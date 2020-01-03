عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حسين سالم يؤكد أهمية تفعيل نشاط النيابة والمحاكم بمحافظة أبين

الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365 - متابعات

أكد محافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، أهمية تفعيل نشاط النيابة العامة والمحاكم في المحافظة.



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جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، رئيس نيابة استئناف أبين القاضي أبوبكر الشقاع وبحضور عدد من كوادر النيابة العامة في أبين.

وجرى خلال اللقاء استعراض سير عمل النيابة في إطار مدينة زنجبار ومختلف مديريات أبين، وكذا عمليات التنسيق المشتركة بين النيابة والقضاء والأمن لتحريك القضايا وتنفيذ الأحكام وسرعة التقاضي وبما يحقق العدل.

من جانبه قدم القاضي الشقاع، صورة موجزة عن سير عمل النيابة خلال العام المنصرم 2019م وبرامج وخطط عام 2020م.