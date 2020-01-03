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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محافظ أبين يطلع على استكمال تأهيل البنك الأهلي ويزور المشتل الزراعي
الجمعة 3 يناير 2020
الخليج 365 - أبين
اطلع محافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، على استكمال الأعمال الفنية والهندسية الخاصة بإعادة تأهيل فرع البنك الأهلي اليمني بمدينة زنجبار، بعد تعرضه للتدمير والنهب خلال الحروب التي شهدتها المحافظة في الفترة الماضية.
كما طاف محافظ أبين ومعه عدد من القيادات التنفيذية، بمختلف الأقسام والخزائن والوحدات المصرفية في فرع البنك الأهلي في زنجبار.
كما عبر المواطنون في زنجبار، عن تقديرهم لجهود محافظ أبين وعمله الدؤوب لإعادة الحياة وإعادة تأهيل المرافق والمنشآت الحكومية في إطار الحرص على تجاوز آثار الحرب والانطلاق صوب تطبيع الحياة العامة وعودة الوجه المشرق لمحافظة أبين.
وعلى صعيد آخر، زار محافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، المشتل الزراعي في الكود، وعقد محافظ أبين، لقاءاً ضم عضو المجلس المحلي بمدينة الكود محمد الفضلي.
وناقش اللقاء أهمية دعم الأنشطة الزراعية وكيفية الحفاظ على المشاتل الزراعية من أي عبث وتقديم كل العون والرعاية لما يقدمة مركز أبحاث الكود من بحوث زراعية هامة في خدمة المزارعين.
ووجه المحافظ أبوبكر حسين، باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق من يعتدون على المنشآت الزراعية، لأن ذلك السلوك يعيق مسيرة التنمية الزراعية بمحافظة أبين .. داعيا كافة الفعاليات الأهلية والشعبية إلى التكاتف والتعاون لما فيه مصلحة كل أبناء محافظة أبين.
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