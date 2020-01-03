عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتام دورة تدريبية لمدربي كرة القدم بمحافظة شبوة

الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365 - شبوة

اختتمت اليوم بمكتب الشباب والرياضة في محافظة شبوة فعاليات الدورة التدريبية D لمدربي كرة القدم في المحافظة والتي نظمها فرع اتحاد كرة القدم بالتنسيق مع مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة تحت إشراف قطاع التدريب والتأهيل بالوزارة وبدعم من صندوق النشئ والشباب.



وهدفت الدورة التي استمرت ستة أيام إلى إكساب ثلاثة وثلاثين متدربا من مدربي كرة القدم في أندية محافظة شبوة العديد من المعارف والخبرات النظرية والتطبيقية الخاصة بمبادئ التدريب في لعبة كرة القدم والأحكام العامة لها وتشريعاتها واللوائح المنظمة لها وغيرها من المعارف والخبرات ذات الصلة.

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وأشار وكيل محافظة شبوة المساعد سالم الأحمدي، ومدير عام قطاع التدريب والتأهيل بوزارة الشباب والرياضة سعد العمري ورئيس فرع اتحاد كرة القدم في شبوة علي الحرملي، إلى أهمية وحيوية الدورة في تنشيط لعبة كرة القدم بالمحافظة والتعريف بأسسها ومبادئها وأحكامها العامة وتطبيقها بالشكل المطلوب، متمنيين استفادة المتدربين المشاركين من المعارف والخبرات التي تلقوها.

وفي نهاية حفل الاختتام الذي حضره مدير عام مكتب الشباب والرياضة بمحافظة شبوة محسن سنان، ومدير عام السكرتارية الفنية بديوان محافظة شبوة علي المضبوب، والمحاضر الآسيوي والمدرب الوطني محمود عبيد، وأمين عام فرع اتحاد كرة القدم في شبوة ومنسق الدورة صالح الحميد، تم توزيع الشهادات التقديرية على الشخصيات الداعمة لتنفيذ وإنجاح فعاليات الدورة وعلى المشاركين فيها.