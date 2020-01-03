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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتام برنامج تدريبي لتأهيل نازحات الحديدة بالعاصمة عدن الجمعة 3 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 - عدن اختتمت مؤسسة تهامة للتنمية بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية، البرنامج التدريبي الثاني الخاص "مهنتي بين يدي"، الذي استهدف 20 متدربة من الأسر النازحة بمحافظة الحديدة في العاصمة المؤقتة عدن، لتأهيلهن في مهارات الخياطة والتفصيل والتطريز والكوافير.

وأشار مدير مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بمحافظة الحديدة عادل المكرشب ومدير مؤسسة تهامة للتنمية عبيد الأسلمي، إلى أهمية دعم برامج تمكين المرأة في مختلف الجوانب الخاصة بالنساء النازحات بما ينعكس إيجابا في مساعدتهن وتحسين مستوهن المعيشي والاقتصادي في مناطق النزوح.

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