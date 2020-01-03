عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أهالي روكب بالمكلا يقدمون نموذجا مميزا في الشراكة المجتمعية مع صندوق النظافة

الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365 - المكـلا

قدم اهالي مدينة روكب شرق العاصمة المكلا لمحافظة حضرموت نموذجا رائعا ومتميزا للشراكة المجتمعية الفاعلة مع صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت من خلال حملتهم الشاملة التي دشنت مطلع الاسبوع الجاري السبت لنظافة وتحسين شوارع وأحياء مدينتهم وجمع أكياس القمامة بطريقة " الجمع المباشر " من المنازل وذلك للتخفيف من تكدس القمامة في المواقع المخصصة بالمدينة وتخفيفا على مهندسي النظافة في عملهم اليومي .

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وقد اوضح عدد من اهالي مدينة روكب ان هذا العمل تفاعل معه السكان واصحاب المحلات التجارية والمطاعم بشكل إيجابي ، بالإضافة إلى الدعم الذي قدمه بعض التجار لاستئجار عدد خمسة ( تكاتك ) لتنفيذ مهمة الجمع المباشر لاكياس القمامة من البيوت بشكل مستمر ونقلها الى نقاط تحويلية مؤقتة ليتم رفعها من قبل مهندسي النظافة عبر الكباسات المخصصة لنقلها الى مكب النفايات تعزيزا للوعي المجتمعي بأهمية الوقاية قبل العلاج واستشعار الجميع بأهمية الحفاظ على البيئة وان النظافة مسؤولية مجتمعية .

وقدم الاهالي شكرهم وتقديرهم لقيادة السلطة المحلية ممثلة بالاخ محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللوا الركن فرج سالمين البحسني وقيادة صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس فهمي عبدالهادي بن شبراق على حرصهم واهتمامهم لمثل الاعمال والحملات المجتمعية ، إضافة للتجار ورجال الاعمال الذي قدموا الدعم المباشر للاهالي .