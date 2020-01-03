الصليب الأحمر يكشف عن اتفاق بين السلطات السعودية وأنصار الله

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الإفراج عن ستة أسرى من الجنود السعوديين خطوة إيجابية.

وأفادت اللجنة في بيان لها أنها قامت بتسهيل إعادة ستة محتجزين من اليمن إلى السعودية بناء على اتفاق بين السلطات السعودية وأنصار الله.

وأعربت اللجنة عن أملها في أن تكون هذه الخطوة سبباً في الإفراج عن المزيد من المحتجزين جراء النزاع وإعادتهم إلى أوطانهم.

وأشار البيان إلى أن اللجنة تحققت من رغبة المحتجزين في العودة إلى بلادهم، وذلك من خلال المقابلات التي أجرتها معهم في مكتبها، و قدمت طائرة لإعادتهم إلى وطنهم.

وأكدت اللجنة أنها تعمل كوسيط محايد ولم تشارك في أي مفاوضات سابقة لعملية الإفراج.

وقالت نائبة رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن فريا رادي “يسعدنا أن نرى زخماً يحدث مع إطلاق سراح المحتجزين الذي يحصل من كلا الجانبين، اليوم هو مهم إذ يتم لم شمل ست عائلات إنها لحظة مميزة عندما يحدث هذا ويشرفنا أن نكون جزءاً منه” .