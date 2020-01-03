شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة في صنعاء تهز عرش الحوثيين ,وما فعلوا بها الحوثيين كان صادم ..تفاصيل مفاجأه !ِ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/03 الساعة 01:30 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

اعتقلت الاجهزة الامنية التابعة لجماعة الحوثي فتاة تسكن في حي الاصبحي بجوار سوق المقالح بالعاصمة صنعاء . وبحسب مصدر أمني ” فان الحوثيون اعتقلو الفتاة أمل صالح الفريي البالغة من العمر 30عاماً وهي من محافظة عمران ، بتهمة تحريض النساء ضد جماعة الحوثي في الحي الذي تسكن فيه , وبعد أن لقي اعتقال الفتاة استياء عارم من قبل اهالي الحي سارع الحوثيون بتغيير التهمة الى شرب الخمر.”

وأكد المصدر أن الفتاة ماتزال قيد الاعتقال وأن مشرف قسم السياغي التابع لجماعة الحوثي طلب من القتاة التوقيع على قائمة من الاعترافات أبرزها أن الفتاة تعمل لصالح التحالف العربي في اليمن ، لكن الفتاة رفضت. وشنت جماعة الحوثي حملة اعتقالات تزامنا مع احتقالات اليمنيين بذكرى المولد النبوي الشريف.

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