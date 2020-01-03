شكرا لقرائتكم خبر عن "خبر في تغريده" ..ماذا قالت الاعلاميه نجوى قاسم عن اليمن قبل وفاتها بأيام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/03 الساعة 12:43 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أصيب الشارع العربي اليوم بصدمة وذلك بعد خبر وفاة الإعلامية اللبنانية الأستاذة نجوى قاسم صباح اليوم الخميس إثر نوبة قلبية .

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وقد اشتهرت نجوى قاسم بمحاورة السياسيين بطريقة خاصة بها لا تخلو من الفكاهة وتلطيف الآجواء .

وفي آخر تغريدة لها بمناسبة العام الميلادي الجديد ، تحدثت كيف لها أن تفرح لقدوم العام الجديد والوطن العربي يعيش في ويلات الحروب ، وعن اليمن وكيف أنه يحاول النهوض رغم كل المآسي .

حيث قالت نجوى قاسم في تغريدتها الأخيرة : ‏الأعاصير تضرب ‎العراق و لبنان.. ‎ليبيا في مهب كل أنواع الحروب . ‎سوريا تتغير أكثر فأكثر وتزداد غربتها، اليمن يستمر في محاولات الهدوء متعباً جريحاً…

كيف نرحب ب 2020

وقاسم هي إعلامية لبنانيه تخرجت من الجامعة الأمريكية في بيروت كمهندسة معمارية قبل أن يقودها شغفها الإعلامي إلى قناة المستقبل اللبنانية لتتنقل بعدها إلى قناة العربية ثم الحدث وتصبح من أهم اعلامييها.