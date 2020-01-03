شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع اشتباكات في شارع الزبيري بصنعاء وسقوط قتيل وسط خوف وهلع الماره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/03 الساعة 12:23 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

اندلعت مساء اليوم الخميس اشتباكات في أهم وأكبر شوارع العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

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وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الحادثة حيث أكدوا أن اشتباكات اندلعت في شارع الزبيري بصنعاء أمام سوبر ماركت الهدى بين أولاد الجراش أصحاب سوبر ماركت الهدى جراء خلاف بينهم على الميرات بعد وفاة والدهم.

وذكر الناشطون أنه كانت هناك مساعي لحل الخلاف وإصلاح ذات البين قبل اندلاع الاشتباكات إلا أن الخلاف اشتد من خلال إصرار الإخوة أن كل منهم على حق ليصل الأمر بينهم في الصراع على الميراث إلى طريق مسدود ولتندلع الاشتباكات بينهم التي اودت بحياة المواطن علي مرغم أحد موظفي وزارة الاتصالات الذي كان مراً في نفس المنطقة على متن سيارته برفقة عائلته.