شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات السعودية : تفرض رسوم غرامة لمن يتجاهل تجديد الهوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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