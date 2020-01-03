شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهدو كيد النساء .. شاب في هذة الدولة الخليجية خدع فتاة بالواتساب واوهمها بالزوج واخذ مالها ..فانتقمت منه بطريقة لا تخطر على بال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قضت محكمة التمييز في الكويت، بإلزام شابًّا بدفع مبلغ 30 ألف دينار لإحدى الفتيات، بعد احتياله عليها وأخذ المبلغ المذكور منها ووعدها كذِبًا بالزواج.

وفقًا لوسائل إعلام محلية تقدمت الفتاة سابقًا بشكوى ضد الشاب الذي أوهمها بالزواج للحصول على مبلغ مالي لافتتاح مشروعه الخاص الذي يؤهله للزواج منها، حيث هرب بمجرد حصوله على المبلغ.

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ومن جانبها قالت المحامية حوراء الحبيب، دفاع الفتاة المدعيَة، أن موكلتها لجأت إلى القضاء للحصول على حقها بعد أن قامت باقتراض المبلغ المذكور من أحد المصارف لإعطائه للشاب الذي أوهمها بالزواج.