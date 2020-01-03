عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تدشين توزيع الملابس الجديدة وأدوات عمل مهندسي النظافة بالمكلا

الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365 - المكـلا

بدأ صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت اليوم بتوزيع الملابس الجديدة الخاصة بمهندسي النظافة مع ادوات العمل المستخدمة في عمليات النظافة اليومية وذلك لرفع مستوى السلامة المهنية والحصول على نتائج أفضل وتعزيزا منظومة النظافة بكافة مديريات ساحل حضرموت .



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وقال المدير العام التنفيذي المهندس فهمي عبدالهادي بن شبراق : إن عملية التوزيع هذه تأتي ضمن الخطة السنوية للعام الجديد 2020 التي تعتمد على عدة معايير مهنية تهدف في مضمونها الحصول على نتائج أفضل في تطوير بيئة النظافة في المدينة بشكل مستمر يلبي احتياجات المواطنين .

واضاف المهندس ابن شبراق ان الملابس تحمل شعارا موحدا باسم " مهندس النظافة " وان الملابس اختيرت بمواصفات خاصة وجيدة تناسب أجواء المدينة .

من جانبه قال مدير مشروع نظافة المكلا المهندس ايمن علي الحيقي : إن المشروع تسلم الملابس وتم توزيعها على كافة لمشرفي مكاتب النظافة بالمكلا ليتم بعد ذلك توزيعها بشكل مباشر لمنتسبي تلك المكاتب ، مؤكدا على ضرورة الحفاظ عليها والاهتمام بها وانه ستتم مراقبة عملية الانضباط باللبس الموحد وتكريم المهندس المثالي المنضبط .