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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبرز عناوين الخليج 365 الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها الجمعة 3 يناير 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 2 يناير/كانون الثاني، 2020 وهي كالتالي:

شاهد.. البحسني يضع حجر الأساس لمشروع مركز تويوتا ولكزس بالمكلا بكلفة 9 مليار ريال الأوقاف تعلن نتائج التقييم لوكالات الحج والعمرة للموسم الماضي فريق من الجمعية الوطنية للإنتقالي تزور المناضل الجنوبي أحمد سالم عبيد مسلحون مشتبه بهم يقتلون ثلاثة في هجوم على حافلة في لامو الوكيل الجيلاني يضع حجر الأساس لمشروع طريق الضليعة يبعث Advertisements البحسني يدشّن التشغيل التجريبي لمصنع المكلا للحديد التابع لشركة المكلا المحدودة ننشر جدول رحلات اليمنية غداً الجمعة القوات المشتركة ترد على تصريحات وتهديدات قائد محور تعز الجريري: 94% نسبة التغطية في حملة التحصين بمديريات ساحل حضرموت قيادات من تنظيم الدولة الاسلامية تشارك الإصلاح في معارك شبوة

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