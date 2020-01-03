عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تكريم أوائل خريجي المعاهد المهنية والتقنية على مستوى الجمهورية

الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365 - المكـلا

قام مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت صباح اليوم بتكريم أوائل خريجي المعاهد المهنية والتقنية للأعوام 2016 -2017 -2018 -2019 ، وذلك خلال الحفل التكريمي الفني الذي نظمة مكتب الوزارة في القاعة الحمراء برئاسة جامعة حضرموت بالمكلا ، ويأتي هذا الحفل برعاية كريمة من معالي الاستاذ الدكتور عبدالرزاق يحيى الأشول وزير وزارة التعليم الفني والتدريب المهني واللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية .



وفي الحفل الذي حضره عدد من وكلاء المحافظة ومستشاري المحافظ ومدراء عموم مكاتب الوزراء والهيئات و المصالح وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة ، ألقى وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب الأستاذ فهمي باضاوي كلمتة نيابة عن السيد المحافظ أثنى فيها على هذه الاحتفالية التي يتم بها تكريم أوائل خريجي المعاهد المهنية والتقنية على مستوى الجهمورية ، مؤكدًا دعم قيادة السلطة المحلية بلمحافظة للتعليم العام بصفة عامة ، والتعليم الفني بصفة خاصة .

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ومن جانبة اعرب المدير العام التنفيذي لمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت الدكتور عبدالباقي علي الحوثري عن سعادته للطلاب الخريجين و المتميزين مقدماً شكره لأولياء الأمور على تشجيع أبنائهم لدخول التعليم الفني ، مشيدًا بهذا القرار واصفًا إياه بأنه القرار الصحيح والمناسب وخاصة فى هذه المرحلة، والتى تتجه فيها الدولة إلى تطوير التعليم الفني ، موكداً عن أهمية تعاون السلطة المحلية بالمحافظة في المجال التعليمي لإعادة شخصية الطالب الحضرمي ، وافاد إلى أن أهم مايميز نظام التعليم الفني هو تخريج كوادر فنية تواكب التطوير التعليمي والتكنولوجيا الحديثة بمختلف المجالات المهنية والتقنية من خلال الكادر التدريبي القادر على تخريج طلاب من المعاهد وتحويلهم إلى ميدان العمل .

وأضاف الدكتور الحوثري أن الثروة الحقيقية هي الشباب ، وأن العقول البشرية هي التي تؤدي إلى التقدم والتحضر ، مشيرًا إلى أن الطالب لن يتخرج إلا بعد أن يجتاز مرحلة التعليم والتدريب الذي يقيم فيه الطالب على أساس الجدارة والأداء المتطور ، وإتقان العمل المكلف به ومدى المهارة التى يتمتع بها .