عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مدير عام تريم يعزي في وفاة الشيخ احمد بن سالم بن سعيد جميل

الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365 - تريم

تقدم مدير عام مديرية تريم المستشار القانوني خالد عوض هويدي بالعزاء والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ "احمد بن سالم بن سعيد جميل (ابو فايز) عاقل حارة الفجير الذي وافته المنية ظهر "الثلاثاء.



جاء في التعزية :

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بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).

صـدق الله العلي العظيم

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ "الشيخ "احمد بن سالم بن سعيد جميل (ابو فايز) عاقل حارة الفجير , الذي وافته المنية اليوم في مدينة تريم .

وبهذا المصاب الجلل أتقدم اصالة عن نفسي ونياية عن اعضاء المكتب التنفيذي بالمديرية بواجب بالعزاء وعظيم المواساة إلى أسرته الكريمة، وذويه ، وأقاربه . سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته الواسعة ويشمله بفيض مغفرته وأن يجعل مثواه الجنة، وأن يلهم أهله وذويه وأقاربه جميل الصبر والسلوان.