عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عبدون يدشن البرنامج التدريبي لنظراء الموجهين الجدد بحضرموت

الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365 - المكـلا

دشن وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب تربية حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون صباح اليوم، بقاعة الأنشطة بمجمع ثانوية الميناء التربوي والتعليمي للبنات بمدينة المكلا البرنامج التدريبي لنظراء الموجهين الجدد الذين اجتازوا عملية الاختبارات التحريرية والمقابلات وعددهم 146 كادراً من الجنسين على مستوى مديريات المحافظة.



وفي افتتاح الدورة التي حضرها قيادات العمل التربوي والتعليم بالمحافظة والمديريات أكد الوكيل عبدون أن قيادة مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وضمن رؤية عام التوجيه التربوي ووفقا لتوجيهات راعي التعليم الاول محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اعطت والاهتمام بعملية التوجيه في المتابعة والاشراف المباشر كونه يمثل العمود الفقري للعملية التربوية والتعليمية ما شهدته العملية من استقرار نوعي في مختلف الجوانب التربوية والتعليمية على مستوى المحافظة .

مشيراً إلى الهدف من إقامة هذه الدورات التي تستمر على مدى ثلاثة ايام متتالية تدريب المشاركين على أساليب وطرق التوجيه التربوي خاصة فيما يتعلق بعمق المواد الدراسية وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي.

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مضيفا ً أن ما شهدته مجمل المدارس والثانويات متغيرات كثيرة طرأت على قطاع التربية والتعليم في جانب التحصيل العلمي ورفده الاحتياجات والمستلزمات التي تم توفيرها للمدارس والثانويات كمعامل الحاسوب والمختبرات العلمية اضافة الى توفر المعلم في المناطق النائية التي كانت تعاني من عجر كبير جدا في الكادر التدريسي.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب تربية حضرموت إن قيادة مكتب الوزارة بالمحافظة حرصت خلال السنوات الثلاثة الماضية على وضع رؤية بمسالة التأنيث في جانب التوجيه التربوي وسد الشواغر التوجيهية في مناطق التوجيه على مستوى المديريات منها المناطق والقرى النائية التي وصلت إليها مقومات التعليم .

منوهاً أنه ينضم اليوم الى قوام 210 موجه ثابت و 146 نظير موجه ضمن القوه العديدة للتوجيه التربوي من الكادرات المؤهلات في مناطق التوجيه من المعلمات اللائي تقدمن للتوجيه لهذه المرحلة ليتم بذلك توفر نظيرات للموجهات من المعلمات ومن بينهن موجهات لرياض الاطفال ومركز النور للمكفوفين وتدريب المعاقين.

وتطرق الوكيل عبدون إلى المهارات والمعارف والخبرات التي ستكتسب من خلال هذه الدورة من قبل المدربين ورؤساء المكاتب الفنية للمواد الدراسية والتوجيهية بمكتب الوزارة لرفع من كفاءة النظراء التمتع بالقدرات الفنية والمعرفية في إيصال المعلومات بطرائق وأساليب حديثة مبتكرة وتحليل المشاكل وتوجيه وإرشاد المعلم والمعلمة نحو الصواب وخلق روح التعاون بين الإدارات المدرسية وهيئات.

متمنياً من المشاركين الاستفادة المثلى من هذه البرامج النوعية والخروج منها بانطلاقة وروح جديدة نحو تفعيل دور الموجه التربوي ميدانيا وواقعيا للنهوض بمستوى الأداء في الرسالة التربوية والتعليمية في مديريات المحافظة .