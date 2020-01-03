عبدون يطلع على مشاريع جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عبدون يطلع على مشاريعجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة بوادي حضرموت

الخميس 2 يناير 2020

الخليج 365 - المكـلا

التقى وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب تربية حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون، المدير التنفيذي لمجلس تنسيق جمعيات ذوي الاعاقة صالح مبارك بايعشوت ومدير مركز التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة بالوادي والصحراء محمد سالم باسعيده.



وفي اللقاء أطلع الوكيل عبدون خلاله الى شرح وافي على مشاريع وبرامج وانشطة المجلس والمركز وما يقدمونه من رعاية وعناية واهتمام بشريحة ذوي الهمم برياض الاطفال ومدارس التعليم العام وجهودهم الحثيثة غي تذليل الصعوبات لهؤلاء ومساعدتهم على الالتحاق بمقاعد الدرس ومواصلة التعليم على مستوى مديريات الوادي والصحراء إضافة الى جملة المعوقات التي تقف أمام سير انشطتهم المختلفة .

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معبرين عن امتنانهم وشكرهم للجهود المبذولة التي يقوم بها وكيل الوزارة مدير تربية حضرموت وزيارته الاخيرة لمديريات الوادي والصحراء وما حققته من مكاسب عديدة من بينها توفير بعض من الاحتياجات الضرورية المدرسية لعدد من الجمعيات المراكز التربوية والتعليمية لذوي الاعاقة.

بدوره رحب الوكيل بهذه الزيارة مؤكدا ان ما يقدم للقطاع التربوي والتعليمي يأتي في صلب اهتمام ورعاية راعي التعليم الاول محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ووفقا للحاجة الممكنة والمقترحة من قبل مكتبي الساحل والوادي مشيرا الى حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة سيما فيما يتعلق بالجمعيات والمراكز التابعة لمكتبي التربية والتعليم بالساحل والوادي.

وتم في اللقاء اهداء وكيل الوزارة مدير تربية حضرموت درع الوفاء من قبل مجلس تنسيق جمعيات ذوي الاعاقة بوادي حضرموت وبمناسبة اليوم العالمي والعربي الثالث والثالث عشر من ديسمبر تحت شعار تمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من اجل التنمية الشاملة المنصفة والمستدامة .