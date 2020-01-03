عدن - ياسمين عبد الله التهامي - النموري يزور القطاع الشرقي لخفر السواحل بساحل حضرموت

الخميس 2 يناير 2020

الخليج 365 - المكـلا

اجرى قائد قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت المقدم سالم النموري، القطاع الشرقي لخفر السواحل بمحافظة حضرموت ضمن النزولات الميدانية.



حيت تفقد نقطة عسد الفاي بمديرية الريدة وقصيعر واشاد بالانجازات التي تحققها هذه النقطة في القبض ع المهربين وهي نقطة نموذجية وقام خلال الزيارة بتكريم افراد النقطة ع ضبطهم عدة اشخاص واشياء ممنوعة؛ وحثهم ع المزيد من اليقظه والتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن حضرموت لانهم يعتبرون البوابة الشرقية لحضرموت .

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كما زار معسكر قصعير لقوات خفر السواحل واطلع على اهمية الموقع ،واهم المتطالبات التي هم بحاجة لها لاتمام المهام واشاد بالانضباط العسكري للأفراد .

وخلال النزول الميداني لقائد قوات خفر السواحل المقدم سالم النموري تفقد منطقة المصينعة واطلع ع القوة المرابطة بالموقع وحثهم ع الانضباط واليقظة الامنية وان هذه الامانه التي اوكلت إلينا وهي حماية اطول ساحل تجعلنا نبذل قصارى جهودنا من اجل حمايتها من المهربين والمخربين.

وقال النموري،ان الايام القليله القادمه ستشهد المناطق الشرقيه نهضه نوعيه تشمل جميع المعدات والادوات والزوارق التي تخص قوات خفر السواحل والارتقاء بالمنظومه البحريه الى الافضل وسوف تدخل الخدمه احدث اجهزة الملاحه من رادارات وجي بي اس وسوف تكون هناك اكثر من 12زورق حربي لمكافحة التهريب في المحور الشرقي فقط.