عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حضرموت الجامع تناقش اتجاهات عمل الدوائر والمكاتب للفترة القادمة

الخميس 2 يناير 2020

الخليج 365 - سيئون

ناقشت الأمانة العامة لمؤتمر حضرموت الجامع، اليوم الأربعاء في اجتماعها الدوري، برئاسة طارق سالم العكبري، الأمين العام للمؤتمر، التصورات الأولية لاتجاهات عمل الدوائر والمكاتب خلال الفترة القادمة.



وحث الأمين العام، رؤساء دوائر الأمانة على أعداد تقارير الإنجاز الخاصة بدوائرهم والمتضمنة الأنشطة والبرامج التي تبرز دور مؤتمر حضرموت الجامع وتترجم مخرجاته المتوافق عليها.

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مؤكدًا بأن تكون خطط الدوائر مزمنة وقابلة للتنفيذ , وأن تستوعب أهداف ورؤى المؤتمر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاعلامية وبما يخدم حضرموت ويلبي تطلعات وحقوق أبنائها .

كما وقفت الأمانة العامة أمام علاقات المؤتمر ومشاركاته الخارجية ومن بينها المشاركة في منتدى بروكسل، وأقرت تنفيذ ورشة عمل حول مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع والتعاطي مع المرحلة القادمة والمستقبل السياسي .

وكانت الأمانة العامة قد استعرضت محضرها السابق، واتخذت بشأن القضايا التي ناقشتها القرارات المناسبة.