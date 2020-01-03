عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مناقشة الترتيبات لإجراء دراسة لرصد إحتياجات منطقة الكود العثماني بعدن

الخميس 2 يناير 2020

الخليج 365 - عدن

التقى مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن ، علي عبدالمجيد علي ، بمكتبه قادة فريق شباب عدن للتنمية ، لمناقشة الترتيبات لدراسة رصد إحتياجات منطقة الكود العثماني .



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وخلال اللقاء ، أستمع مدير الشيخ عثمان ، علي عبدالمجيد ، من قائد الفريق كلثوم حسن علي وأعضائها ، إلى شرح مفصل عن طبيعة الدراسة الهادفة إلى خدمة المجتمع ، مشيراً إلى أن الفريق بصدد إجراء مسح شامل عن الوضع البيئي والإجتماعي لأربعة أحياء في منطقة الكود العثماني وهي " اليهري ، السقاف ، البشعي ، الهادي " ، ومن ثم عرض نتائج المسح ورفعها إلى المنظمات المحلية والدولية للنظر فيها وإمكانية تلبية إحتياجات ومتطلبات تلك الأحياء النائية بالمنطقة بيئياً وإجتماعياً .

وفي اللقاء ، أشاد القائم بأعمال مدير الشيخ عثمان ، علي عبدالمجيد علي ، بجهود فريق شباب عدن على تنفيذهم هذا العمل الخدمي الهام ، مؤكداً إستعداد قيادة السلطة المحلية بالمديرية على تذليل الصعاب وتوفير كافة التسهيلات الممكنة لتسيير عمل الفريق لما من شأنه تنفيذ هذا العمل وإنجازه بالشكل المطلوب .

حضر اللقاء ، عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية ، ناصر طالب البان ، ومدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية المهندس أحمد حيدرة المصعبي .