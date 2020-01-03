عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بن دويس: مؤتمر حضرموت الجامع أبرز الموروث الحضرمي للعالم

الخميس 2 يناير 2020

الخليج 365 - سيئون

أكد مدير عام مكتب وزارة الثقافة بوادي وصحراء حضرموت رئيس اللجنة الثقافية بمكتب مؤتمر حضرموت الجامع فرع الوادي والصحراء "أحمد عبدالله بن دويس" أن مؤتمر حضرموت الجامع عمل على تحقيق أهدافه في الجانب الثقافي في تجسيد وترسيخ ثقافة حضرموت وإبراز الموروث الثقافي للعالم كهوية حضرمية يفتخر ويعتز بها الحضارم .

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ولفت "بن دويس" خلال تصريح صحفي اليوم، أن اللجنة الثقافية قدمت مشاركةً كبيرة في فعاليات الذكرى السادسة للهبة الشعبية الحضرمية من خلال مشاركة عدد من الفرق الشعبية للعبة الشبواني التي قدمت لوحات تراثية لنقل الموروث الثقافي الحضرمي الزاهر والمتنوع للعالم .

وأضاف أن فعاليات المهرجان الكرنفالي تخللها استعراض رقصات شعبية تراثية متعددة عكست العديد من المهن التي تزاول في حضرموت؛ لإظهار الموروث الحضرمي وتعريفه للأجيال القادمة في المستقبل.