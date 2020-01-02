شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة شيرين عبدالوهاب مساء اليوم في حادث مروري مروع ..شاهد اول صورة وهي ملطخة بالدماء والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين التهامي - تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا تتحدث عن وفاة الفنانة شيرين عبدالوهاب في حادث سير.

ولم تكشف تلك الحسابات تفاصيل الحادث ، لكنها اكتفت بالإشارة إلى ان الفنانة شرين لفضت انفاسها الاخيرة بعد نقلها للمستشفى .

لكنه سرعان ما تبين أن الخبر مجرد شائعة تلاحق الفنانة شيرين.

ويعاني الفنانين والمشاهير من كمية الشائعات الكبيرة التي تلاحقهم بين الفينة والاخرى.

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