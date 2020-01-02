عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لجنة انا المعلم بوادي حضرموت تعلن تاييدها لبيان نقابة المعلمين الجنوبين

الخميس 2 يناير 2020

الخليج 365 - سيئون

اعلنت لجنة انا المعلم المطالبة بحقوق المعلمين بوادي وصحرا۽ حضرموت تاييدها ومباركتها لبيان اصدرته سابقا نقابة المعلمين والتربويين الجنوبين بما يتعلق البد۽ في الاضراب من بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019-2020.



Advertisements

وطالب الاستاذ فاخر بن طالب رئيس لجنة انا المعلم كافة التربوين والتربويات في وادي حضرموت مؤازرة ماتم الاتفاق عليه في البيان الذي اصدرته اللجنة والاسهام في ما اسماه انتزاع الحقوق كاملة للمعلمين.

وقالت اللجنة في بيان لها إن الاضراب حق كفلة الدستور اليمني والقوانين الدولية مؤكدة مطالبتها اولياء الامور وكافة النقابات العمالية والحقوقية في كل المرافق الحكومية التضامن مع اضراب المعلمين لاجبار الحكومة على احترام حقوق العاملين والمواطنين حسب ماجاء في البيان.

وكانت نقابة المعلمين والتربوين الجنوبين قد دعت في بيان لها المعلمين والتربوين الى البدء في الاضراب الشامل كاجراء اخر بعد ان امهلت الحكومة حتي نهاية العطلة النصفية والبدء الفعلي فيه منذ بداية الفصل الدراسي الثاني الذي يبداء الاحد القادم 5 يناير 2020.