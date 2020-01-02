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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مراسلنا.. فشل الوساطة المكلفة من التحالف والرئيس هادي بشبوة الخميس 2 يناير 2020 الخليج 365 - خاص أفادت مصادر مطلعة لمراسل "الخليج 365" أن الوساطة المكلفة من رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، والتحالف العربي لدعم الشرعية باءت بالفشل بمحافظة شبوة جنوب اليمن.

وبحسب المصادر فإن الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بشبوة؛ عادت مجددا عقب فشل الوساطة بين الأطراف. تجدر الإشارة إلى أن شروط الوساطة نصت على مايلي: Advertisements - الانسحاب من عتق. - تسليم قتلة الشهيدين سعيد تاجره وبن حبتور، للجنة الوساطة هم مسؤولين عليهم ويتحملو كامل المسؤولية في حاله عدم التسليم او المماطلة. - اطلاق سراح كل الأسرى من سجون شبوة، من ضمنهم أسرى يافع والضالع وعدن. - ️عدم التعرض لابناء لقموش وابناء شبوة في النقاط وعدم الاعتقال بدون مسوغ قانوني وأمر من القضاء.

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