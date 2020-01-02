الانتقالي الجنوبي يواصل نهب الأموال ومصادر تكشف عن السبب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

اقتحمت قوة أمنية موالية للامارات، اليوم الخميس ميناء عدن للحاويات ونهبت أموال تابعة للبنك في عدن حسبما أفادت مصادر إعلامية.

وأوضحت المصادر الإعلامية أن القوة الأمنية أخذت هواتف مسؤولي الميناء أثناء تصوير الحادثة.

وشرعت القوات الموالية للامارات والمتمثلة بمليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي بمصادر الاموال ونهبها لتغطية العجز المالي الذي تعانيه جراء خفض الامارات لحجم الاموال المقدمة للمجلس الانتقالي، وهو ما يتضح من خلال قيام مليشيات الاخير قبل عدة اسابيع بإقتحام شركة ام تي ان ونهب ما فيها من اموال.

واقتحمت مليشيات النتقالي فجر اليوم ميناء عدن وتمكنت من نهب 18 مليار ريال يمني.