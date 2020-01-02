صور حرارية للحظة اسقاط الطائرة التجسسية كاريال في الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

كشف الإعلام الحربي التابعة للقوات اليمنية، مساء اليوم الخميس، عن “صور حرارية من مشاهد أثناء رصد واستهدف واسقاط الطائرة التجسسية “كاريال” التابعة للتحالف في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وكان المتحدث العسكري للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أعلن الاثنين الفائت، أن الدفاعات الجوية اسقطت طائرة تجسسية للتحالف في الحديدة.

وقال سريع إن الطائرة التي تم اسقاطها تجسسية نوع Karayel (كاريال) تركية الصنع وقد تم استهدافها بصاروخ أرض جو أثناء قيامها بأعمال عدائية وخرقها لاتفاق السويد.