شكرا لقرائتكم خبر عن العولقي يؤكد سحق وانكسار وذل قوات الشرعيه في شبوه والايام القادمه ستكون هناك مفاجأه ..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/02 الساعة 10:41 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كتب عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي على موقع التواصل الاجتماعي بصفحته الرسمية فيسبوك وقال ان مليشيات الاصلاح انكسرت في محافظة شبوة.

وأضاف العولقي في منشوره قائلا الخلاصة: إنكسار مُذل ومُهين لمليشيات الإصلاح بكامل قواتها وإمكانياتها بشبوة. Advertisements واختتم " الرسالة وصلت كما ينبغي وستكتمل فصول المشهد قريباً بيض الله وجوه الرجال ".

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