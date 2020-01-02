شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامي مصطفى الأغا زميل المذيعة الراحلة نجوى قاسم ..يكشف السبب الحقيقي لوفاتها ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/02 الساعة 11:13 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أعلن الإعلامي مصطفى الأغا زميل المذيعة الراحلة بفضائيتي العربية والحدث صباح اليوم، نجوى قاسم، سبب وفاتها، وذلك خلال تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وكتب الأغا خلال تغريدته “‏بداية حزينة لعالم #2020 وخبر وفاة الزميلة #نجوى_قاسم بذبحة قلبية حسبما سمعنا … خالص العزاء لأسرتها وزملاء مهنتها الذين تأثروا جداً برحيلها المفاجئ”.

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