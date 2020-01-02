شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل صالح الجوباني يشن هجوم شرس على الامارات ودول التحالف ويؤكد ان رئيس الوزراء يدير انقلاب غير معلن على الرئيس هادي "تفاصيل حصريه" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير النقل اليمني صالح الجبواني، اليوم الخميس، إن هناك توجها مقصودا من قبل التحالف لتدمير اليمن، وإن الحكومة الشرعية مغلوب على أمرها، حيث هي منذ البداية "بين مطرقة التحالف وسندان الحوثي"، مشيرا إلى أن الحكومة ابتليت بشخصيات ليست على مستوى المرحلة ولا على مستوى الهدف، بحسب مانقلت عنه القدس العربي.

وأضاف أن سبب إطالة أمد الحرب بالبلاد يعود إلى عدم وجود إستراتيجية واضحة لهذه الحرب، حيث يوجد هدف عام وعائم لاستعادة الدولة في صنعاء وإسقاط الحوثي، لكن هذا الهدف لم تحدد له الإستراتيجية بالتفصيل ولم تحدد له الإجراءات التي ستتخذ وما هي الأدوات وما هي الوسائل، وكل شيء متعلق بذلك عمل عشوائي وارتجالي.

ولفت إلى أن الإمارات تعطّل الموانئ اليمنية وتنشئ جيوشاً ضد اليمن الواحد، وتشعل المناطقية داخل الجنوب نفسه، وتتصرف بشكل لا عقلاني في محافظة سقطرى، مشيرا إلى أن هناك إستراتيجية موحدة لدول التحالف، وهي تفتيت اليمن إلى كيانات أصغر وإبقاؤه ضعيفا.

وأوضح الجبواني أن هذا الوضع خلق كياناً سياسياً موازياً للحكومة الشرعية، الذي هو المجلس الانتقالي الجنوبي، وخلق مليشيات موازية، التي هي الأحزمة الأمنية في عدن وما جاورها وقوات النخب في شبوة وحضرموت، وهذه خلقت للحكومة الشرعية معوقات كثيرة.

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وأشار إلى أن هناك تصميما إماراتيا على تفتيت المحافظات الجنوبية وتقسيم اليمن، في ظل سكوت وصمت سعودي على ذلك.

وعن اتفاق الرياض قال الجبواني إن الاتفاق سيئ بكل المقاييس، ويستهدف عناصر قوة الحكومة الشرعية لإفراغ الحكومة الشرعية من عناصر قوتها، وإحلال عناصر بديلة ترضى عنهم الإمارات.

وأردف أن رئيس الوزراء ومن معه من الوزراء المتواجدين في عدن، في ظل عدم تنفيذ اتفاق الرياض، أصبحوا حكومة للمجلس الانتقالي يسيرون الخدمات وينفذون أوامره ويدفعون لأتباعه الرواتب، مشيراً إلى أن هذا وضعا غير مقبول.

ونوه إلى أن استمرار بقاء رئيس الحكومة في عدن يطرح ألف سؤال وسؤال على دوره في الوضع الراهن في عدن، حيث لم يعد رئيس الحكومة يأتمر بأمر القيادة الشرعية لليمن، بل أصبح ينفذ أجندات بعض أطراف دول التحالف وبالذات دولة الإمارات.