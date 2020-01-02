شكرا لقرائتكم خبر عن دولة رئيس الوزراء معين عبد الملك ..يصدم العالم بارتكابه هذا الجرم المشهود ضد ابناء اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/02 الساعة 10:21 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اعترف رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بأنه فشل في حل مشاكل المواطنين في المناطق المحررة خلال فترة توليه رئاسة الحكومة.

وقال معين في مقال نشرته صحيفة 26 سبتمبر "ان مشكلاتنا ما زال معظمها دون حل وأن معاناة المواطنين طالت على مختلف المستويات خلال الفترة الماضية" حد قوله، مضيفا أن ما يهم المواطن هو أن يرى النور في نهاية النفق.

كما أعترف عبدالملك بانتشار الاختلالات الأمنية لتعم جميع المناطق المحررة بما فيها العاصمة المؤقتة عدن.

وبينما أكد أن هموم المواطنين ومعاناتهم محل اهتمام الحكومة، أكد في نفس الوقت بأن حكومته لن تستطيع أن تقدم أي وعود للمواطنين حول تحسين وضعهم المعيشي معتبرا ذلك تورط لن تنزلق إليه حكومته، وهو ما أثار سخرية كبرى أوساط النشطاء والإعلاميين.

ويتفق محللون سياسيون على أن رئيس الوزراء الحالي لم يكن الرجل المناسب لإدارة الحكومة في مثل هذه الظروف التي تمر بها اليمن، حيث كان الفشل في كل شيء أبرز سمات حكومته منذ تشكيلها قبل عام.

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ويضيف المحللون، في حديث إلى "صنعاء أونلاين" أن اليمن يمر بمرحلة استثنائية، لم يمر بها منذ نحو خمسين عام. ويشير المحللون، الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، إلى أن هذه المرحلة تتطلب رجال دولة من العيار الثقيل، سواء في منصب رئيس الوزراء أو في ما دونه.

ويؤكد المحللون أن سبب كثيرا من النكسات التي منيت بها اليمن في المرحلة الأخيرة، هو الاعتماد على شخصيات غير كفؤة في مناصب حساسة، وعلى رأس هؤلاء، بحسبهم، معين عبد الملك، الذي لا يمتلك أي خلفية سياسية أو خبرة.

ويتابع المحللون: كان يفترض أن يحال معين عبد الملك إلى التحقيق لفشله وفساده في وزارة الأشغال، بدلا من أن يُرقى ليصبح رئيسا للوزراء في بلد يشهد حربا.

ويرى المحللون أن مشكلة عجز وفشل وفساد معين ستتفشى في مختلف الدوائر الحكومية، وسيصبح من الصبح السيطرة عليها، لأن من يفترض أن يكون مثالا في المسئولية ليس كذلك، على حد تعبيرهم.

ويضيف المحللون السياسيون: "لم تنجح حكومة معين في إدارة أي ملف حتى اللحظة، ولا في التعاطي الإيجابي مع أية أزمة، رغم مرور أكثر من عام على تشكيلها، ويفترض أن تكون هذه المدة كافية لتقييم أدائها واتخاذ قرارات صارمة تحول دون الاستمرار في هذا العبث".

ويلفت المحللون إلى أن معين "فشل منذ تعيينه في إنجاز أية مهمة بسيطة كان يعل عليه إنجازها، بدءا بمرتبات موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وانتهاء بأبسط الخدمات الأساسية التي حرم منها موظفو الدولة بل حتى التمرد الذي حدث في عدن كان بإمكان رئيس الوزراء أن يجتهد لتحقيق حضور الدولة لكنه لم يفعل". ويؤكد المحللون أن كثيرا من الوزارات باتت في خبر كان، حيث يكتفي وزرائها بتسلم مخصصاتهم وميزانياتهم بالعملة الصعبة "الدولار"، دون وجود أي عمل تقوم به وزاراتهم غير نهب الاموال العامة وإصدار تعيينات بمحسوبية.

ويختم المحللون حديثهم بالقول: لقد فشل معين في كل شيء، حتى في إرسال مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج، فكيف يرجى من شخص كهذا أن يحقق نجاحات في ملفات أكبر وأكثر تعقيدا؟.