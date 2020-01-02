شكرا لمتابعة خبر عن بيان هام : من قيادة قوات حراس الجمهورية بشان تصريحات محور تعز وهروب من استحقاق تحرير ما تبقى من المحافظة (نص البيان) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أبدت قيادة قوات المقاومة المشتركة بالساحل الغربي استغرابها الشديد من التصريحات التي أطلقها قائد محور تعز بشأن مديريات الساحل الغربي وتهديداته بتحرير المحرر.

وقالت المقاومة المشتركة، في بيان تلقت وكالة خبر نسخة منه، كان من المفترض في قائد محور تعز، بأن يوجه هذا التهديد إلى المليشيات الحوثية الانقلابية التي ما زالت تحتل أجزاء كبيرة من محافظة تعز وتفرض على أهلنا فيها حصاراً جائراً وتذيقهم الويل والثبور.

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واعتبر البيان، مثل هذه التصريحات هروباً من استحقاق تحرير ما تبقى من المحافظة الجريحة بسبب ما تمارسه المليشيات الانقلابية ضد أهلنا في تعز العلم والثقافة.

وإلى نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

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(وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ) صدق الله العظيم

في الوقت الذي نتطلع فيه لتوحيد صفوف كافة القوى والمكونات المناهضة للمشروع الحوثي الكهنوتي الذي دمر الوطن وأهلك الحرث والنسل وصادر مؤسسات الدولة وأدخل البلاد في أتون صراعات داخلية وحروب لا تبقي ولا تذر.. يحاول البعض الاصطياد في الماء العكر من خلال إطلاق تصريحات تضر بوحدة الصف المقاوم للمليشيات الحوثية ومشروعها الظلامي.

وإننا في قيادة قوات المقاومة المشتركة بالساحل الغربي نبدي استغرابنا الشديد من التصريحات التي أطلقها مؤخراً قائد محور تعز بشأن مديريات الساحل الغربي وتهديداته بتحرير المحرر، والذي كان من المفترض فيه بأن يوجه هذا التهديد إلى المليشيات الحوثية الانقلابية التي ما زالت تحتل أجزاء كبيرة من محافظة تعز وتفرض على أهلنا فيها حصاراً جائراً وتذيقهم الويل والثبور، معتبرين مثل هذه التصريحات هروباً من استحقاق تحرير ما تبقى من المحافظة الجريحة بسبب ما تمارسه المليشيات الانقلابية ضد أهلنا في تعز العلم والثقافة.

لقد كنا نتمنى من قائد محور تعز النأي بنفسه والابتعاد عن الخطاب الداعي للتشتيت وتبني خطاب واع وعقلاني يغلب المصالح العليا للوطن على المصالح الحزبية والشخصية الضيقة، وأن يوفر الجهد والوقت والقوة لتحرير ما تبقى من المناطق التي ما زالت تسيطر عليها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، وأن لا يقود الصف الجمهوري المناهض للمشروع الحوثي إلى قضايا هامشية وصغيرة لأن لدينا جميعاً قضية كبرى تتمثل في الدفاع عن الجمهورية التي تحاول اليوم مليشيا الظلام الحوثية مصادرتها والعودة بنا إلى ما قبل 26 سبتمبر 1962م.

مؤكدين بأننا في القوات المشتركة في الساحل الغربي سننأى بأنفسانا الدخول في مثل هذه المهاترات التي لا تخدم قضية شعبنا والمتمثلة في الخلاص من مليشيات الدمار الحوثية.

مجددين العهد لشعبنا اليمني العظيم بأننا وبثقة المؤمن وجسارة الثائر وخبرة وحكمة المجرب المقتدر سنواصل النضال وتقديم التضحيات تلو التضحيات في سبيل تحرير وطننا وتخليص شعبنا من عبث وإجرام عصابة الحوثي التي عاثت في أرض اليمن الفساد وأحلت سفك الدماء خدمة لمشروعها الظلامي المتخلف الممول من دهاليز حوزات (قُم) الايرانية.

وصدق الله القائل: (إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم)…

صدق الله العظيم

صادر عن قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي

الخميس 2 يناير 2020م