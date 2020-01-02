شكرا لمتابعة خبر عن قائد عسكري رفيع : في مهمة إخوانية لاستقطاب مشايخ وشخصيات اجتماعية من ابناء الحجرية وضباط اللواء 35 مدرع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجبواني يكشف عن مخطط انقلاب خطير ضد الرئيس هادي في العاصمة المؤقتة بقيادة عبدالملك. رئيس حكومة الشرعية : يتحدث عن انتصار كبير وصفحة جديدة في الجنوب وخياران امام الحوثيون .. ويكشف اولويات حكومته (هذه تفاصيلها) وزير الدفاع المقدشي : يعد بالنصر ويكشف عن تطورات جديدة ستحدث خلال العام 2020 تحركات خطيرة لقيادات في المجلس الانتقالي وتضليل واضح بشأن اتفاق الرياض والوضع في الجنوب ومسئول امريكي يشيد

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