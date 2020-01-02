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عدن - ياسمين التهامي - محافظُ البنك المركَزي بصنعاء يكشف لحكومة الحوثيين عن القرار الأخير بشأن العملة الجديدة .

كشف محافظُ البنك المركَزي غير المعترف به بصنعاء الدكتور رشيد أبو لحوم، لرئيس وأعضاء حكومة الانقلابيين توضيحاتٍ عن مضامين التقرير الذي قدّمه للحكومة، بشأن ما يتعلق بالعملة الجديدة .

وقال أبو لحوم في حوار لصحيفة المسيرة وتم رصده اليوم من قبل ” المشهد اليمني ” أن الإجتماع تطرّق لأسباب الإجراءات التي اتخذها البنكُ لمنع تداول العُملة المطبوعة الجديدة.

جديد اب برس :

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وأوضح أبو لحوم، أن مجموعَ ما قام فرعُ البنك المركَزي في عدن ، بطباعته من العُملة بلغ تريليونَ وسبعمِئة وعشرين مليار ريال خلال العامين الماضيين، في حين أن مجموعَ ما قام اليمنُ بطباعته منذ إعلان الوحدة قبل ثلاثين عاماً بلغ ترليونَ وأربعمِئة مليار ريال، أي أن حجمَ ما طبعه من العُملة خلال عامين تجاوز ما طبعه اليمن خلال ثلاثين عاماً.

وأشَارَ أبو لحوم إلى أن ما طبعه اليمن خلال ثلاثين عاماً لم ينزلْ إلى السوق كاملاً، حيث تم إبقاءُ جزءٍ كبيرٍ كاحتياطي لدى البنك، وبالتالي فإن اعترافَه تأكيدٌ آخرُ على عدم حاجة اليمن لطباعة العُملة، وأن ما تمّت طباعته خلال العامين الماضيين هو خارجُ احتياج المجتمع وخارجُ احتياج الاقتصاد وخارجُ احتياج الدورة النقدية للاقتصاد ككل.

وأكد أبو لحوم إنَّ حكومة الشرعية نكثت وعودَها والتزاماتها بوقف الطباعة وقامت مؤخّراً بطباعة المزيد من العُملة وإنزال ما تعهدت بإبقائه كاحتياطي إلى السوق .

ووضح أبو لحوم، إلى أن الإجراءاتِ التي اتخذها البنكُ في صنعاء مؤخّراً جاءت نتيجةَ دراسة اقتصادية أثبتت أن أيةَ طباعة جديدة أَو أيَّ مبلغ يُصدِرُه بنكُ عدن سيؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف وانهيار الريال وزيادة في الأسعار.

وعن إجراءات منع تداول العُملة المطبوعة، أشار أبو لحوم إلى أن مجلسَ الوزراء في عام 2018 كان قد أصدرَ قراراً رقم 57 بمنع تعامُل العُملة الجديدة والذي مازال مستمر إلى حد الآن .