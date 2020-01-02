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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" ماقصة أغنية الفنان أبو بكر سالم وأبناء الشيخ زايد؟ ... "ما يحتاج ياعيسى” من هو عيسى؟

غنى الفنان اليمني الراحل أبو بكرسالم بالفقيه أغاني كثيرة من كلماته، ومنها أغنية "ما يحتاج ياعيسى".

ولقيت الأغنية شهرة واسعة لدى جمهوره غير أن الجميع لم يفهم قصة الأغنية الحقيقية، كما أنهم لم يعرفوا من هو عيسى المقصود في الأغنية إضافة إلى غموض حرفي السين والشين في القصيدة والمراد منهما.

جديد اب برس :

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يقول مقربون من الفنان الراحل أبو بكر أن قصة الأغنية حقيقية، وهي أن صداقة جمعت بين الفنان أبو بكر وأبناء الشيخ زايد بن سلطان صداقة، وكان مقربا منهم وفي نفس الوقت كان هناك صديق يجمع بين الفنان أبو بكر وأبناء الشيخ زايد.

و حصل خلاف بين الفنان أبو بكر وأحد أبناء الشيخ زايد ذات يوم وتسبب الخلاف بشطب اسم الفنان أبو بكر سالم من مهرجانات ستقام في الامارات وكان مقررا مشاركة الفنان أبو بكر في هذه المهرجانات.

بدوره حاول الصديق عيسى التبرير للفنان أبو بكر سالم من خلال الاتصال به وتقديم الوعود بحل الخلاف ليرد عليه الفنان أبو بكر "ما يحتاج ياعيسى"

كتب أبو بكر سالم هذه الكلمات مع بقية القصيدة وأرسلها لصديقه عيسى، ثم غناها.

واستخدم ابو بكر "س" في القصيدة للترميز إلى نفسه بمعنى أنه سيد هاشمي و"ش" للترميز إلى أولاد الشيخ زايد بمعنى شيوخ.

وهنا نص القصيدة كاملة:

ما يحتاج يا عيسى تذكـّرنا بهم يا خوي بين الحين و الحين و تطري عهدهم وعهودهم ذابت في الطـّين عرفت حجمهم وعرفت فرق السـّين و الشـّين أنا جرّبتهم و قرّبتهم وعاصرتهم سنين و سنين .. ما يحتاج

عديم الود يظهر ما يخفـّيه الزمن مهما تحدّاه و لو قدّر و عبـّر عيونه تفضحه تكشف نواياه و هذا اللي حصل في بادي الأيـّام حبـّوني و لمـّا هاجت الوجدان عابوني .. و باعوني و أنا جرّبتهم و قرّبتهم وعاصرتهم سنين و سنين .. ما يحتاج

أنا حطـّيتهم داخل فؤادي عن وفا عن صدق و إخلاص و لا عوّلت بالثاني الثاني ؟ أو الشـّاني الشـّاني ؟ أو الدّاني الدّاني ؟ أو القاص و خاب الظـّن فيهم و خانتني لياليهم و أنا جرّبتهم و قرّبتهم و عاصرتهم سنين و سنين .. ما يحتاج

ما يحتاج يا عيسى تذكـّرنا بهم يا خوي بين الحين و الحين و تطري عهدهم وعهودهم ذابت في الطـّين عرفت حجمهم وعرفت فرق السـّين و الشـّين أنا جرّبتهم و قرّبتهم وعاصرتهم سنين و سنين .. ما يحتاج