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عدن - ياسمين التهامي - حسناء يمنيه ترعب الحوثيين وتدفعهم لاعتقالها في صنعاء " تفاصيل"

جديد اب برس : Advertisements عتقلت الاجهزة الامنية التابعة لجماعة الحوثي فتاة تسكن في حي الاصبحي بجوار سوق المقالح بالعاصمة صنعاء .وبحسب مصدر أمني ” فان الحوثيون اعتقلو الفتاة أمل صالح الفريي البالغة من العمر 30عاماً وهي من محافظة عمران ، بتهمة تحريض النساء ضد جماعة الحوثي في الحي الذي تسكن فيه , وبعد أن لقي اعتقال الفتاة استياء عارم من قبل اهالي الحي سارع الحوثيون بتغيير التهمة الى شرب الخمر.”وأكد المصدر لـ”ألمشاهد ” أن الفتاة ماتزال قيد الاعتقال وأن مشرف قسم قسم السياغي التابع لجماعة الحوثي طلب من القتاة التوقيع على قائمة من الاعترافات أبرزها أن الفتاة تعمل لصالح التحالف العربي في اليمن ، لكن الفتاة رفضت .وشنت جماعة الحوثي حملة اعتقالات تزامنا مع احتقالات اليمنيين بذكرى المولد النبوي . عتقلت الاجهزة الامنية التابعة لجماعة الحوثي فتاة تسكن في حي الاصبحي بجوار سوق المقالح بالعاصمة صنعاء .وبحسب مصدر أمني ” فان الحوثيون اعتقلو الفتاة أمل صالح الفريي البالغة من العمر 30عاماً وهي من محافظة عمران ، بتهمة تحريض النساء ضد جماعة الحوثي في الحي الذي تسكن فيه , وبعد أن لقي اعتقال الفتاة استياء عارم من قبل اهالي الحي سارع الحوثيون بتغيير التهمة الى شرب الخمر.”وأكد المصدر لـ”ألمشاهد ” أن الفتاة ماتزال قيد الاعتقال وأن مشرف قسم قسم السياغي التابع لجماعة الحوثي طلب من القتاة التوقيع على قائمة من الاعترافات أبرزها أن الفتاة تعمل لصالح التحالف العربي في اليمن ، لكن الفتاة رفضت .وشنت جماعة الحوثي حملة اعتقالات تزامنا مع احتقالات اليمنيين بذكرى المولد النبوي .

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