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عدن - ياسمين التهامي - جريمة تهز اليمن والجاني جندي في هذه القوات ... أعترف بممارسة الرذيلة ثلاث مرات

اعلنت مصادر محلية في محافظة لحج إن فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة لحج تعرضت للاغتصاب من قبل عنصر مسلح تابع لجهات أمنية.

وذكرت المصادر، أن شاباً يبلغ من العمر 27 عاماً يعمل ضمن عناصر أمنية، اغتصب فتاة معوقة تبلغ من العمر 17 عاماً في قرية الحبيل بمديرية تُبن.

جديد اب برس :

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وبحسب المصادر، فقد أكد مدير أمن إدارة البحث في إدارة أمن الحوطة، عاصمة محافظة لحج، أن المتهم اعترف بتكرار ممارسة الجنس مع الفتاة المعاقة 3 مرات، وأنه كان يهددها بالقتل ، في حال إذا أخبرت أسرتها بذلك.منوهاً بأنه سيحيل القضية إلى النيابة بعد استكمال ملف التحقيق.