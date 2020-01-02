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عدن - ياسمين التهامي - (تفاصيل) بينهم رئيس أركان الجيش ... تحطم طائرة كانت تقل 13 شخصا

أعلنت التايوان، اليوم الخميس، تحطم طائرة كانت تقل 13 شخصا، بينهم رئيس هيئة أركان الجيش التايواني، شمال البلاد.

جديد اب برس :

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وقالت وزارة الدفاع التايوانية، إن "رئيس الأركان العامة للجيش الجنرال شين يي مينغ أصبح في عداد المفقودين بعد هبوط اضطراري لمروحية كان يستقله بمنطقة جبلية بالقرب من العاصمة تايبيه كانت في مهمّة روتينية".

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن "فرق الإنقاذ عثرت على عشرة ناجين، وتواصل البحث عن الجنرال المفقود والشخصين الآخرين اللذين كانا معه".

وأوضح أنّ الجنرال كان متّجهاً لتفقّد العسكريين بمقاطعة ييلان الشمالية الشرقية بمناسبة قرب حلول عيد رأس السنة القمرية.