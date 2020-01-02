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عدن - ياسمين التهامي - " فيديو" في اشتباكات مسلحة وسط العاصمة صنعاء ... مقتل مواطن أمام زوجته وابنته

فيديو- مقتل مواطن أمام زوجته وابنته في اشتباكات مسلحة وسط العاصمة صنعاء

صحافة نت اليمن - اخبار عربية : قُتل مواطن أمام زوجته وطفله، صباح الخميس 2 يناير 2020، إثر اشتباكات بين مسلحين في قلب العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي. قال شهود عيان لوكالة خبر، إن مجموعتين مسلحتين تبادلتا إطلاق النار أمام سوبر ماركت الهدى أودت بحياة مواطن أمام جديد اب برس : Advertisements وأرجع الناشطون أسباب الاشتباكات إلى خلافات بين ورثة شركاء هم مالكو سوبر ماركت الهدى الواقع بشارع الزبيري. وأثارت الحادثة حالة من السخط والغضب بين السكان والناشطين والحقوقيين الذين طالبوا الاجهزة الأمنية بإلقاء القبض على كل من أطلق النار وسط الشارع وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم الرادع.

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