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عدن - ياسمين التهامي - "سأفتقد مناكفاتك المرحة" ... مذيعة الغزل اليمني تنعي نجوى قاسم

نعت الإعلامية اللبنانية كريستيان بيسري، المعروفة بمذيعة "الغزل اليمني"، الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم، التي رحلت عن عالمنا قبل قليل، بشكلٍ مفاجئ، عن عمر ناهز 51 عامًا.

وكتبت "بيسري" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": "لا أصدق أنك اليوم أنتِ الحدث.. اختبرت فراق الأحبة وبنفس الطريقة المفجعة، أخ لي في 24 ربيعًا، وعم في 45 وخال في 47 وابن عمة في 37".

جديد اب برس :

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وتابعت وفقا لمتابعة "أحداث نت": "اعتقدت أني أصبحت عصية، وكلمة الموت لن يكون لها نفس الوقع عليّا.. سنفتقدك.. سأفتقد (العجقة) التي تحديثينها أينما حللتي، سأفتقد حتى مناكفاتك المرحة".

نجوى قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية، أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث، غطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، كما عملت 11 عاما في تلفزيون المستقبل اللبناني، قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004