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عدن - ياسمين التهامي - مصادر تكشف السبب ... ابو رأس يقدم استقالته من رئاسة المؤتمر بصنعاء

كشفت مصادر محلية عن تقديم الشيخ صادق امين ابو رأس استقالته من رئاسة حزب مؤتمر صنعاء.

واكدت المصادر ان ابو راس قدم استقالته خلال افتتاح مقر الحزب اليوم الخميس بمنطقة الحصبة شمال صنعاء عقب اعادة ترميمه.

جديد اب برس :

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وقالت المصادر ان ابو رأس ارجع سبب استقالته الى جبن بعض القيادات داخل الحزب.

لكن مصادر اعلامية قالت ان ابورأس قدم استقالته، مبديا تذمره من بعض القيادات ووصفهم بالجبناء، وبعد أن رفضت الاستقاله دعاهم للوقوف ويكونوا بجانبه ويساعدوه لاخراج السجناء في سجون مليشيات الحوثي الانقلابية والمحسوبين على المؤتمرالشعبي العام ويكونوا معه في جميع الظروف بدل ماهم بيتفرجوا عليه.

وكتب الإعلامي يحي الهادي"ماهي الضغوطات التي يواجهها الشيخ صادق امين ابو راس؟

ومن يقف وراءها؟

حتى جعلته اليوم يضع استقالته امام اجتماع للجنة العامة..

هناك مؤامره لازاحته من قبل المرتهنين وضعفاء النفوس لكن لن ينجحوا.

فقط نتمنى أن يتم فضحهم يكفي تستر على اناس لا يستحقون أدنى معاني الاحترام".

ويشهد المؤتمر الشعبي العام انقسامات حادة في رؤى الإدارة والسياسة العامة للحزب.

وتولى ابورأس رئاسة الحزب عقب مقتل علي عبدالله صالح على يد الحوثيين في 4 ديسمبر 2017.وقالت المصادر ان ابو رأس ارجع سبب استقالته الى جبن بعض القيادات داخل الحزب.

لكن مصادر اعلامية قالت ان ابورأس قدم استقالته، مبديا تذمره من بعض القيادات ووصفهم بالجبناء، وبعد أن رفضت الاستقاله دعاهم للوقوف ويكونوا بجانبه ويساعدوه لاخراج السجناء في سجون مليشيات الحوثي الانقلابية والمحسوبين على المؤتمرالشعبي العام ويكونوا معه في جميع الظروف بدل ماهم بيتفرجوا عليه.

وكتب الإعلامي يحي الهادي"ماهي الضغوطات التي يواجهها الشيخ صادق امين ابو راس؟

ومن يقف وراءها؟

حتى جعلته اليوم يضع استقالته امام اجتماع للجنة العامة..

هناك مؤامره لازاحته من قبل المرتهنين وضعفاء النفوس لكن لن ينجحوا.

فقط نتمنى أن يتم فضحهم يكفي تستر على اناس لا يستحقون أدنى معاني الاحترام".

ويشهد المؤتمر الشعبي العام انقسامات حادة في رؤى الإدارة والسياسة العامة للحزب.

وتولى ابورأس رئاسة الحزب عقب مقتل علي عبدالله صالح على يد الحوثيين في 4 ديسمبر 2017.