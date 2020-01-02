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عدن - ياسمين التهامي - الأدمن يحظر المئات ... طارق عفاش يتعرض لأشنع وأقوى هجوم عبر تويتر يمسح به البلاط

‏شن صحفيون وإعلاميون وناشطون هجوماً شنيعاً وقوياً على العميد طارق عفاش، حسب رصد يمن دايركت، قائد قوات حراس الجمهورية المرابطة في الساحل الغربي، غقب نشره تغريدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أثناء وضعه لحجر أساس مدينة الثاني من ديسمبر السكنية، والممولة من الإمارات.

فيما يلي نص التغريدة:

جديد اب برس :

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نستقبل العام الجديد بحجر أساس لأول مدينة سكنية في الساحل الغربي، مدينة الثاني من ديسمبر.

شكرا للأشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة.

وفيما هاجمه الصحفيون والناشطون على خيانته لعمه، ذهب آخرون للتشكيك بالمشروع كونه يندرج ضمن المشاريع الوهمية للإمارات، التي تضخ لا يجدها الناس إلا في وسائل الإعلام.

ومن ناحية أخرى سخر منه الناشطون ورأوا أن الإمارات ستجازيه كما جازى عمه بالخيانة والغدر.

فيما تحدث بعض الصحفيين بلغة رصينة خشية الحظر، حيث قام أدمن الصفحة بحظر مئات الحسابات التي هاجمت طارق عفاش ومسحت به البلاط.

ومن ذلك ما علق به الصحفي همدان العليي قائلاً:

‏‎نريد استعادة صنعاء يا طارق صالح، وليس تسكين القوات في المخا..!!!

هل تقولون للحوثي عبر مشروع مدينة الثاني من ديسمبر السكنية: "شلوا لكم صنعاء مع الأراضي"؟ ونحن سنبني صنعاء أخرى هنا..!